Защитник Роман Дюков вернулся в минское "Динамо" после одного проведенного матча за "Юность"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне матча чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо" минское "Динамо" вернуло в свой состав ранее командированного в расположение столичной "Юности" защитника Романа Дюкова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

С "Юностью" Роман Дюков успел провести лишь один матч, в котором подопечные Александра Макрицкого выиграли у жлобинского "Металлурга" со счетом 3:1. Ожидается, что белорусский защитник, как и канадский нападающий Шейн Принс, прошедший через драфт отказов, смогут помочь "зубрам" уже в сегодняшнем поединке против нижегородского "Торпедо".-0-