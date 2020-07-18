Защитник Владислав Колячонок стал хоккеистом минского "Динамо"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Владислав Колячонок перешел в минское "Динамо". Он стал четвертым воспитанником клубной спортивной школы в составе "зубров" после Дмитрия Дерябина, Никиты Толопило и Алексея Колосова, сообщила БЕЛТА пресс-служба столичного клуба.

Последние два сезона Владислав Колячонок провел в юниорской лиге Онтарио (OHL) в составе команды "Флинт Файрбердс". В минувшем регулярном чемпионате OHL белорус, играющий на позиции защитника, набрал 33 (12+21) очка в 53 матчах при показателе полезности "+19".

Владислав Колячонок был выбран "Флоридой Пантерс" во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 52-м номером, что стало лучшим результатом для белорусских игроков за 16 лет. -0-