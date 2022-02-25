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25 февраля 2022, 19:46

Заслуженный тренер Загидулин: в воспитании волейболистов важно любить детей и работать в команде

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В воспитании волейболистов важно любить детей и работать в команде, которая знает и болеет за свое дело. Таким мнением в разговоре с корреспондентом БЕЛТА поделился старший тренер Гродненской ОСДЮШОР им. А.Н. Сапеги, заслуженный тренер Беларуси Николай Загидулин.

Сегодня Белорусская федерация волейбола отмечает 30-летие. Однако эту игру у нас знают и любят давно. В том числе и в Гродно. У местных волейболистов много поводов для гордости. Гордятся они и школой подготовки юных спортсменов. "Чтобы вырастить успешную команду, нужно собрать сплоченный коллектив, любить детей, верить в них и чтобы они верили в тебя как в тренера. Важно создать командный дух, важно анализировать ошибки и отстаивать свои интересы", - добавил Николай Загидулин.

Сегодня заслуженный тренер Беларуси работает в Гродненской ОСДЮШОР им. А.Н. Сапеги, тренирует команды девочек 2008 и 2013 годов рождения. Он надеется на них и без лишней скромности заявляет, что вытянет их на новый уровень, поможет проявить себя и достигнуть спортивных вершин.

Николай Загидулин в 1967 году возглавил Гродненскую областную спортивную детско-юношескую школу Олимпийского резерва, старательно и во всю силу работает здесь до сих пор в качестве тренера. Николай Загидулин отмечает, что его сердце принадлежит волейболу. С 5 класса он начал заниматься этим видом спорта. С тех пор он влюбился в волейбол как в самый интеллигентный и техничный вид спорта. И сейчас он прививает эту любовь своим воспитанникам.

"Со стороны организационной важно создавать условия для детей. Большую роль играют выезды с командами. Это для того нужно, чтобы команду "побили", чтобы они могли себя в деле попробовать, посмотреть со стороны", - сказал Николай Загидулин.

Так, в свое время уже заслуженный тренер Беларуси организовал спортивный лагерь, в котором собирались белорусские команды, а еще ребята из России и Польши. Такой опыт, отметил Николай Загидулин, давал возможность развиваться, плодотворно работать. "Каждый день мы собирались и проводили анализ, работу над ошибками. Это традиция была, железное правило. Никто не "сачковал", ни тренер, ни даже капитан. А волейбол ведь командная игра. В ней играют все 6 человек. И для результата все должны быть сильными, знать свое дело", - добавил тренер.

В работе с детьми для того, чтобы они делали успехи, которыми будут гордиться не только они сами, их родители, мы - тренеры, но и вся область и Беларусь, важно уметь отстаивать их интересы, - сказал Николай Загидулин и добавил, что нужны залы для проведения масштабных чемпионатов и условия для тренировок. И вкупе с усердной работой и любовью к самому красивому виду спорта все получится.

Николай Загидулин - заслуженный тренер Беларуси. Команды под его руководством завоевывали звание чемпионов СССР, Беларуси и Европы, становились призерами соревнований европейского уровня. На счету гродненского тренера - 14 выпусков. Один из выдающихся воспитанников Николая Загидулина - Александр Бутько, который завоевал олимпийское золото в Лондоне.-0-

Фото Леонида Щеглова

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