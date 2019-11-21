Завершающие матчи первого этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут 22-23 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершающие матчи первого этапа республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут 22-23 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Соревнования среди мальчиков 2006 года рождения пройдут на базе волейбольного клуба "Минск" и начнутся 22 ноября в 14.00. В это же время сыграет возрастная группа юношей 2005 года рождения в Бобруйске и Гродно.

Пресс-секретарь Белорусской федерации волейбола Мария Черепович отметила, что большинство матчей первого этапа уже сыграно. По ее словам, соревнования "Мяч над сеткой" стали доброй традицией для юных атлетов. "Это прекрасная площадка для начинающих спортсменов, чтобы получить первую игровую практику, преодолеть волнение. Огромную поддержку турниру оказывает Президентский спортивный клуб, который помогает в проведении этих состязаний уже много лет", - сказала Мария Черепович.

Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, впоследствии эти спортсмены составили основу сборных команд Беларуси.

Организаторами лиги "Мяч над сеткой" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусская федерация волейбола.-0-