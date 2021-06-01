Завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 июня 2021
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:43 В Великобритании впервые за сутки не отмечено ни одного случая смерти от коронавируса В мире
18:37 Команды Чехии и США одержали победы в своих заключительных матчах первого этапа ЧМ по хоккею Спорт
18:37 Театр эстрады подготовил большую программу для детей на летние каникулы Культура
18:28 "Гомсельмаш" прорабатывает поставки техники в страны Африки Экономика
18:25 Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" покажут в эфире "Беларусь 3" Культура
18:16 Детям мороженое и подарки, папе благодарность - в Гомеле поздравили многодетную семью Регионы
18:15 Футболисты белорусской молодежки сыграют с БАТЭ и "Ислочью" Спорт
18:11 Руководители Оршанского льнокомбината и компании "Тиротекс" обсудили возможности сотрудничества Регионы
18:04 ВОЗ одобрила вакцину Sinovac для экстренного применения В мире
17:58 МИД Беларуси с зарубежными посольствами провел благотворительную акцию "Разам з дзецьмі" Общество
17:57 Центр современных методик дошкольного образования открыли в БГПУ Регионы
17:53 Минэкономики и ЕЭК обсудили вопросы работы белорусских производителей на рынках стран ЕАЭС Экономика
17:50 Организация БСЖ "Беллегпрома" вручила подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности Регионы
17:48 Вилейка присоединилась к инициативе "Город, дружественный детям и подросткам" Регионы
17:48 Союзные парламентарии 8 июня обсудят подготовку новых экономических проектов Экономика
17:46 Андрей Соловей признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:44 На базе 120-й бригады организовали спортивно-патриотические лагеря для школьников Регионы
17:38 Беларусь и Эфиопия заявили о намерении развивать политический диалог и экономическое сотрудничество Политика
17:37 На сингапурском контейнеровозе X-Press Pearl пожар потушили через 13 дней В мире
17:36 Пистолет 1938 года и самодельный ствол ружья изъяли у жителя Могилевского района Происшествия
17:31 Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти в 1,5 раза Экономика
17:26 Завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" Спорт
17:19 Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени академика Коптюга Общество
17:09 Почти 53% работников стационарных учреждений соцобслуживания привились от COVID-19 Общество
17:02 Участниками фестиваля "Шчырае сэрца" в Могилеве стали около 150 семей Регионы
17:01 Три иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси Общество
17:01 Белорусские лесоводы высадили почти 200 млн деревьев этой весной Общество
16:59 Конкурсы, аттракционы и вытинанки для Президента - фоторепортаж с детского праздника во Дворце Независимости Общество
16:58 БГУИР активизирует сотрудничество с вузами Узбекистана в области ИКТ Общество
16:54 Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь-апрель вырос более чем на четверть Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
01 июня 2021, 17:26

Завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы"

Как сообщил корреспондент БЕЛТА, 31 мая 2021 года завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Ключевыми ценностями программы являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В новом сезоне приняли участие девочки и мальчики 12–14 лет более чем из 200 стран мира.

Одной из отличительных особенностей завершившегося сезона стало проведение Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021 на платформе бесплатного многопользовательского футбольного симулятора Football for Friendship World. Приложение было запущено в декабре 2020 года и доступно сейчас на различных платформах на 27 языках. Игра предполагает соревнования в смешанных международных командах по принципу "Футбола для дружбы". В финале чемпионата победила команда "Аргали", в составе которой – ребята из Арубы, Белиза, Гватемалы, Коста-Рики и Мексики. Комментировал матч в прямом эфире 14-летний Язн Таха из Сирии.

Юные журналисты из Бангладеш, Боливии, Венгрии и США названы лучшими журналистами по итогам работы Международного детского пресс-центра "Футбола для дружбы", а подготовленные ими интервью, статьи и репортажи были опубликованы ведущими спортивными СМИ в разных странах.

Тренеры и юные футболисты более 350 футбольных академий и спортивных школ приняли участие в спортивных, экологических и образовательных мероприятиях программы. По итогам сезона социальные инициативы академий из Афганистана, Индии, Шри-Ланки и Того стали обладателями Международной премии "Футбола для дружбы", а еще 14 футбольных академий получили гранты на развитие детского футбола и продвижение ценностей программы среди своих воспитанников, в том числе академии в Боливии, Канаде, Колумбии, Парагвае, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго.

В рамках финальных мероприятий сезона участники установили уже третий для "Футбола для дружбы" Мировой рекорд Гиннесса™ за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. Ранее проект был также отмечен Мировыми рекордами Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку на планете и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Виктор Зубков, председатель Cовета директоров ПАО "Газпром": "Я рад, что "Футбол для дружбы" приобретает все больше друзей и сторонников по всему миру – не только среди детей, но и среди их родителей, а также футбольных клубов и академий. "Газпром" реализует большое количество социальных инициатив, в том числе в области спорта. Считаю, что "Футбол для дружбы" – один из самых нужных, важных и необходимых международных социальных проектов, особенно сегодня".

Роберто Карлос, глобальный посол "Футбола для дружбы": "Я был счастлив выступить в этом году в качестве посла "Футбола для дружбы". Общечеловеческие ценности, пропагандируемые проектом, имеют большое значение для молодежи и ее будущего. Как профессиональный игрок, а теперь и как тренер, я знаю, как важно не просто быть хорошим футболистом, но также обладать сильным характером и уметь взаимодействовать с людьми из разных стран, представителями разных культур. В этом отношении "Футбол для дружбы" действительно делает наш мир лучше".

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В 9-м сезоне страну представляли Влада Лешкович, воспитанница футбольного клуба ФК "Минск", и Николай Мотузко, юный журналист газеты "Зорька".

Справка о программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на "Футболе для дружбы", и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

"Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства.

В 2021 году "Футбол для дружбы" прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила тысячи игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате "Футбола для дружбы" не выходя из дома.

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Команды Чехии и США одержали победы в своих заключительных матчах первого этапа ЧМ по хоккею
Фото из архива Футболисты белорусской молодежки сыграют с БАТЭ и "Ислочью"
Фото football.by Андрей Соловей признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Фото НОК Беларуси Владимир Самсонов стал обладателем олимпийской лицензии в настольном теннисе
Фото iihf.com Канадцы проиграли финнам на хоккейном чемпионате мира в Риге
Фото из архива Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Головченко: Беларусь и Россия выстраивают новую модель отношений в едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету
Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики - Шульган
Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне
Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим
Головченко о санкциях к Беларуси: мир не заканчивается ни европейским, ни североамериканским регионом
Конкурсы, аттракционы и вытинанки для Президента - фоторепортаж с детского праздника во Дворце Независимости
Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти в 1,5 раза
Новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства - Субботин
Россия в июне направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн
Около 100 белорусских десантников примут участие в учении "Славянское братство"
Завод по производству картона в Добруше введен в эксплуатацию
Белорусские лесоводы высадили почти 200 млн деревьев этой весной
Владимир Самсонов стал обладателем олимпийской лицензии в настольном теннисе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 636 пациентов с COVID-19, выписаны 706
Стали известны подробности новых проектов на "Славянском базаре"
Очереди на границе - более 2,2 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС
Петришенко: дети больше всех нуждаются в защите и всегда должны чувствовать заботу
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.