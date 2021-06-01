Завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы"

Как сообщил корреспондент БЕЛТА, 31 мая 2021 года завершился 9-й сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Ключевыми ценностями программы являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В новом сезоне приняли участие девочки и мальчики 12–14 лет более чем из 200 стран мира.

Одной из отличительных особенностей завершившегося сезона стало проведение Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021 на платформе бесплатного многопользовательского футбольного симулятора Football for Friendship World. Приложение было запущено в декабре 2020 года и доступно сейчас на различных платформах на 27 языках. Игра предполагает соревнования в смешанных международных командах по принципу "Футбола для дружбы". В финале чемпионата победила команда "Аргали", в составе которой – ребята из Арубы, Белиза, Гватемалы, Коста-Рики и Мексики. Комментировал матч в прямом эфире 14-летний Язн Таха из Сирии.

Юные журналисты из Бангладеш, Боливии, Венгрии и США названы лучшими журналистами по итогам работы Международного детского пресс-центра "Футбола для дружбы", а подготовленные ими интервью, статьи и репортажи были опубликованы ведущими спортивными СМИ в разных странах.

Тренеры и юные футболисты более 350 футбольных академий и спортивных школ приняли участие в спортивных, экологических и образовательных мероприятиях программы. По итогам сезона социальные инициативы академий из Афганистана, Индии, Шри-Ланки и Того стали обладателями Международной премии "Футбола для дружбы", а еще 14 футбольных академий получили гранты на развитие детского футбола и продвижение ценностей программы среди своих воспитанников, в том числе академии в Боливии, Канаде, Колумбии, Парагвае, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго.

В рамках финальных мероприятий сезона участники установили уже третий для "Футбола для дружбы" Мировой рекорд Гиннесса™ за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. Ранее проект был также отмечен Мировыми рекордами Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку на планете и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Виктор Зубков, председатель Cовета директоров ПАО "Газпром": "Я рад, что "Футбол для дружбы" приобретает все больше друзей и сторонников по всему миру – не только среди детей, но и среди их родителей, а также футбольных клубов и академий. "Газпром" реализует большое количество социальных инициатив, в том числе в области спорта. Считаю, что "Футбол для дружбы" – один из самых нужных, важных и необходимых международных социальных проектов, особенно сегодня".

Роберто Карлос, глобальный посол "Футбола для дружбы": "Я был счастлив выступить в этом году в качестве посла "Футбола для дружбы". Общечеловеческие ценности, пропагандируемые проектом, имеют большое значение для молодежи и ее будущего. Как профессиональный игрок, а теперь и как тренер, я знаю, как важно не просто быть хорошим футболистом, но также обладать сильным характером и уметь взаимодействовать с людьми из разных стран, представителями разных культур. В этом отношении "Футбол для дружбы" действительно делает наш мир лучше".

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В 9-м сезоне страну представляли Влада Лешкович, воспитанница футбольного клуба ФК "Минск", и Николай Мотузко, юный журналист газеты "Зорька".

Справка о программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на "Футболе для дружбы", и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

"Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства.

В 2021 году "Футбол для дружбы" прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила тысячи игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате "Футбола для дружбы" не выходя из дома.

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА