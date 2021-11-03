"Зенит" и киевское "Динамо" проиграли в матчах ЛЧ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" второй раз подряд проиграли "Ювентусу" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После минимального домашнего поражения (0:1) в Турине чемпион России уступил со счетом 2:4. На 11-й минуте встречи Пауло Дибала вывел хозяев вперед, а через 15 минут опытнейший защитник туринцев Леонардо Бонуччи отправил мяч в свои ворота - 1:1. Вскоре после начала второго тайма гости нарушили правила в своей штрафной площади и Пауло Дибала четко реализовал пенальти, затем отличились его партнеры по команде Федерико Кьеза и Альваро Мората, а в конце встречи один мяч отыграл Сердар Азмун. "Ювентус" обеспечил себе выход в 1/8 финала. В другом поединке действующий победитель ЛЧ лондонский "Челси" в гостях нанес четвертое поражение аутсайдеру этого квартета шведскому "Мальме" - 1:0. Победный мяч на 56-й минуте игры забил Хаким Зиеш. Положение команд после четырех игровых дней: "Ювентус" - 12 очков, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Аутсайдеры квартета Е футболисты киевского "Динамо" на своей арене уступили испанской "Барселоне" - 0:1. Единственный мяч забил 19-летний форвард гостей Ансу Фати. В поединке 3-го тура киевляне проиграли "Барсе" на "Камп Ноу" с таким же результатом. Безоговорочные лидеры этой группы футболисты немецкой "Баварии" в Мюнхене разгромили португальскую "Бенфику" - 5:2. Польский нападающий чемпиона Германии Роберт Левандовски оформил хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 8 мячей. Баварский клуб забронировал себе путевку в плей-офф чемпионской Лиги. Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

Результаты игр 4-го тура еще в двух группах:

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:2, "Вильярреал" (Испания) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 2:0. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 7, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1, "Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 1:2. Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Вольфсбург" - 5, "Лилль" - 5, "Севилья" - 3.

В остальных квартетах стартовые встречи второго круга состоятся сегодня вечером:

А - "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия), "Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Положение команд после трех туров: "Пари Сен-Жермен" - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0.

В - "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия). Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0.

С - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция). Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ"- 0.

D - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Интер" (Милан, Италия), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина). Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.-0-