"Зенит" и ЦСКА вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты питерского "Зенита" и московского ЦСКА вышли в финал первого розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке "Зенит" обыграл казанский УНИКС - 83:76, а потом ЦСКА уверенно взял верх над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" со счетом 91:78.

Таким образом, сегодня в решающем поединке за Суперкубок поспорят ЦСКА и "Зенит", в матче за третье место встретятся УНИКС и "Локомотив-Кубань".

Очередной регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует на следующей неделе. В нем выступят 12 команд, среди которых и чемпион Беларуси "Цмокi-Мiнск". Сыграют также ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Автодор" (Саратов), "Енисей" (Красноярск), "Парма" (Пермь), польская "Зелена Гура", эстонский "Калев" (Таллин) и казахстанская "Астана" (Нур-Султан). Впервые за долгие годы не будет одного из постоянных фаворитов "банковского" турнира подмосковных "Химок". Это связано с отсутствием финансирования. Именно этот клуб единственный раз, в 2011 году, смог отобрать чемпионский титул у ЦСКА.

Минские "Цмокi" свой первый матч нового сезона проведут 23 сентября на своей арене против действующего чемпиона ЦСКА.-0-