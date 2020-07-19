"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" вслед за подмосковными "Химками" пробились в финал розыгрыша Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном поединке чемпионы России принимали в Санкт-Петербурге московский "Спартак" и добились победы с минимальным перевесом - 2:1.
В первом полуфинальном матче "Химки", выступавшие в прошлом сезоне во втором дивизионе российского первенства, неожиданно обыграли в Екатеринбурге местный "Урал" со счетом 3:1. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов в этой игре участия не принимал.
Футболисты "Зенита" трижды становились обладателями Кубка (1999, 2010, 2016), "Химки" лишь во второй раз пробились в финал, повторив свой успех 2005 года.
Решающий поединок за Кубок России состоится 25 июля в Екатеринбурге. В прошлом розыгрыше победителем стал московский "Локомотив", выигравший в финале у футболистов "Урала" со счетом 2:1.-0-