"Зенит" победил футболистов "Спартака" в матче чемпионата России

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" победили "Спартак" 3:1 и закрепились на первом месте турнирной таблицы чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральный поединок российского первенства в Санкт-Петербурге начался с атак хозяев, и на 8-й минуте Сердар Азмун открыл счет. В середине первого тайма защитник "Зенита" Деян Ловрен отправил мяч в свои ворота, а на 71-й минуте игры его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий дальним ударом забил второй гол в ворота спартаковцев, а в компенсированное время Артем Дзюба поставил последнюю точку - 3:1. Благодаря этой виктории, "Зенит" оторвался от "Спартака" на шесть очков.

В стартовом поединке 19-го тура один из аутсайдеров премьер-лиги волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, одолел на своей арене гостей из тульского "Арсенала" - 1:0. Победный гол забил бразильский полузащитник хозяев Фламарион, реализовавший пенальти на 81-й минуте игры. Белорусские полузащитники тульской команды Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили.

Футболисты "Сочи" у себя дома переиграли московское "Динамо" со счетом 2:0. Во втором тайме голы забили Антон Заболотный и Артур Юсупов.

Завтра московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграют в гостях у "Ростова". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, примут на своем поле гостей из "Уфы". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе встретится в гостях с "Химками". В Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с казанским "Рубином". Завершится 19-й тур матчем "Тамбова" и "Урала" из Екатеринбурга.

Положение команд сейчас таково: "Зенит" - 41 очко, "Спартак" - 35, ЦСКА - 34, "Сочи" - 33, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Локомотив" - 28, "Краснодар" - 27, "Рубин" - 27, "Ахмат" - 25, "Химки" - 22, "Урал" - 20, "Арсенал" - 14, "Ротор" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-