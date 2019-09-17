"Зенит" разошелся миром с "Лионом", "Интер" спас ничью в матче со "Славией" на старте группового этапа Лиги чемпионов

Во время матча "Лион" - "Зенит". Фото "Лиона"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" с ничьей стартовали в групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов. Гостевой поединок первого тура предварительного квартета G с французским "Лионом" окончился со счетом 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зенитовцы открыли счет в конце первого тайма после удара Сердара Азмуна. В самом начале второй половины Мемфис Депай с пенальти восстановил паритет.

Позже португальская "Бенфика" примет в Лиссабоне лидера немецкой бундеслиги "Лейпциг".

На старте соревнований в группе F итальянский "Интер" играл в Милане с чешской "Славией" из Праги и довольствовался лишь ничьей - 1:1.

Во втором матче этого квартета немецкая "Боруссия" в Дортмунде встретится с испанской "Барселоной".

Сегодня состоятся встречи и в других группах. Действующий победитель главного континентального турнира английский "Ливерпуль" свой стартовый поединок нового сезона проведет в гостях у итальянского "Наполи". В другом матче предварительной группы Е австрийский "Зальцбург" примет на своем поле бельгийский "Генк".

В группе Н английский "Челси" сыграет в Лондоне с испанской "Валенсией", а в Амстердаме голландский "Аякс" будет соперничать с французским "Лиллем".

В остальных квартетах игры стартового тура состоятся 18 сентября:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия).

С - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия).

D - "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин).

Групповой этап нового сезона Лиги чемпионов завершится 11 декабря. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Стадия плей-офф стартует 18 февраля 2020 года, решающий поединок 65-го по счету главного клубного турнира Старого Света состоится 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.-0-

Фото УЕФА, "Лиона", "Интера"