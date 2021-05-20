"Зенит" сравнял счет с ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты питерского "Зенита" сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в первом матче в Санкт-Петербурге с результатом 73:78 победители регулярного чемпионата во втором домашнем поединке сумели выиграть со счетом 107:104. Встреча выдалась крайне напряженной: после основного времени победитель не был выявлен - 75:75, первый овертайм также завершился вничью - 87:87, и только во второй дополнительной пятиминутке зенитовцам удалось добиться успеха и вырвать победу с перевесом в три очка. Теперь соперники встретятся 22 мая на арене ЦСКА, а 24 мая вновь сыграют в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальной серии до двух побед зенитовцы дважды уверенно переиграли пермскую "Парму" - 86:66 (дома) и 98:62 (в гостях). ЦСКА был сильнее "Нижнего Новгорода" - 72:76, 84:59 и 79:75.

В стартовом матче второй полуфинальной пары казанский УНИКС переиграл в Краснодаре местный "Локомотив-Кубань" в овертайме со счетом 98:87. Сегодня эти команды снова встретятся на площадке краснодарского клуба. В четвертьфинале краснодарские баскетболисты дважды обыграли подмосковные "Химки" - 89:80 (дома) и 92:85 (в гостях). Баскетболисты УНИКСа победили польский клуб "Зелена Гура" - 87:60 (дома) и 90:79 (в гостях).

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-