"Жальгирис" Алексея Баги победил в матче 3-го тура чемпионата Литвы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты вильнюсского "Жальгириса" одержали вторую победу в матчах чемпионата Литвы под руководством белорусского тренера Алексея Баги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке третьего тура подопечные белорусского специалиста 6 июня одолели в Каунасе местный "Жальгирис" с минимальным преимуществом - 1:0. В первой встрече национального чемпионата под началом Алексея Баги вильнюсцы 6 марта разгромили "Паневежис" со счетом 4:0, после чего литовское первенство было остановлено. После рестарта 29 мая "Жальгирис" уступил еще одному представителю литовской столицы "Ритеряю" - 0:1. Турнирную таблицу сейчас возглавляет "Судува" из Мариямполе, у которой 9 очков из 9 возможных, вильнюсский "Жальгирис" отстает на 3 балла.

Бывший ассистент Алексея Баги в борисовском БАТЭ Дмитрий Молош возглавил латвийскую "Лиепаю". Он пришел в этот клуб минувшей зимой, став помощником местного наставника Андрея Калинина, а теперь сменил его на посту главного тренера. Вчера в первом спарринге под руководством белоруса "Лиепая" победила "Спартак" из Юрмалы с результатом 2:1.

Кроме Дмитрия Молоша, еще в двух латвийских командах работают известные белорусским болельщикам тренеры - Олег Кононов возглавляет действующего чемпиона страны "Ригу", а Олег Кубарев тренирует "Елгаву", которая в прошлом году финишировала седьмой.

В прошлом чемпионате Латвии футболисты "Лиепаи" заняли шестое место, а до этого становились чемпионами (2015) и обладателями Кубка страны (2017). Начало нового латвийского первенства в марте было отложено в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что турнир стартует 15 июня, в элитном дивизионе примут участие 10 клубов.-0-