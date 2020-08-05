Жан Беленюк: белорусские борцы держат марку

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских борцов богатые традиции, и они держат марку. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал титулованный украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк.

"У белорусских борцов богатые традиции, вы держите марку и идете в ногу со временем. В моей весовой категории есть три-четыре человека, которые могут конкурировать на самом высоком уровне. Представители вольной борьбы из вашей страны, например, Александр Гуштын, также показывают высокие результаты. Не отстают от парней и белорусские девушки", - отметил Жан Беленюк.

Именитый борец рассказал, что не раз был участником международных турниров в Беларуси. Больше всего Жану Беленюку понравились II Европейские игры: "Порадовала организация мультиспортивного форума. Остались только положительные эмоции. В Минске уверено одержал победу - на тот момент находился в своей оптимальной форме".

Жан Беленюк не обошел вниманием и проблему пандемии коронавируса. "Белорусы пошли своим путем по преодолению пандемии, атлеты продолжили подготовку. У нас все сборы были прекращены из-за карантина, и возможностей посещать спортивные объекты не было. Мы не тренировались, сейчас этот процесс уже возобновлен", - добавил он.

Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, победитель II Европейских игр в Минске, двукратный чемпион мира, трехкратный победитель континентальных форумов, призер и триумфатор многих международных турниров.-0-