13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда ХК "Минск" примет участие в розыгрыше Европейской хоккейной лиги 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Минские хоккеистки начнут выступление в престижном турнире с "Финала восьми". Также на данной стадии состязаний сыграют "Амстердамсе" и "Хертоденбош" (обе команды - Нидерланды), "Дер Альстер" и "Гамбург" (обе - Германия), "Кампо" (Испания), "Сурбитон" (Англия) и "Пегасис" (Ирландия).

Первый розыгрыш женской ЕХЛ запланирован на 1-5 апреля 2021 года. Он пройдет в формате плей-офф. Победители "Финала восьми" сыграют в четвертьфиналах. Затем пройдут полуфинальные поединки и решающий матч. Команды, покинувшие число претендентов на победу, проведут матчи, исход которых повлияет на их рейтинг.

Женская Европейская хоккейная лига должна была пройти в этом году, но была отменена из-за COVID-19.-0-