8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда "Минск" выиграла Кубок Беларуси по хоккею на траве, который прошел 5-7 июля в Смолевичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Соревнование стартовало с победы "Текстильщика" (Барановичи) над "Минском" - 3:2. Матч между "Викторией" (Смолевичи) и "Ритмом" (Гродно) завершился вничью - 3:3, но в серии буллитов смолевичская команда оказалась сильнее - 2:1.

Во второй соревновательный день благодаря победе над барановичской командой - 2:1 в лидеры вышла "Виктория". "Минск" обыграл "Ритм" - 8:1, тем самым гродненчанки потеряли шансы на победу в Кубке. В решающих матчах барановичская дружина не смогла одолеть гродненский "Ритм" - 3:8, "Минск" выиграл у "Виктории" - 3:2.

По итогам в турнирной таблице первое место занял ХК "Минск" - 6 очков, второе - МОК "Виктория" - 5 баллов, на третьей позиции разместился гродненский "Ритм" - 4 очка, четвертое место досталось "Текстильщику" - 3 балла.

Стал известен участник Кубка клубных команд Европы в дивизионе "Трофи". В этих соревнованиях выступит "Виктория", а действующий обладатель Кубка Беларуси женская команда "Минск" в 2020 году сыграет на международной арене в Лиге чемпионов.-0-