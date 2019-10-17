Женская команда "Цмокi-Мiнск" потерпела поражение от турецкого "Хатая" в стартовом матче Кубка ФИБА

Во время матча. Фото ФИБА

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда "Цмокi-Мiнск" потерпела поражение в стартовом матче группового этапа Кубка ФИБА. Белоруски оступились в гостевом матче с турецким "Хатаем" - 71:79, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине матча "Цмокi" диктовали соперницам условия и заслуженно завершили отрезок игры в свою пользу - 45:34. К сожалению, удержать преимущество подопечные Андрея Вавлева не смогли.

Самой результативной баскетболисткой в составе "Цмокi-Мiнск" стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка. У турчанок наибольший вклад в победу внесла словенка Марица Гайич (18 очков).

Ранее в квартете D, где выступают "Цмокi", состоялся матч между российским "Енисеем" и словенским "Ружомбероком" - 82:59.

Турнирное положение группы D: "Енисей" (Россия) - 2 очка (1 матч), "Хатай" (Турция) - 2 (1), "Цмокi-Мiнск" (Беларусь) - 1 (1), "Ружомберок" (Словакия) - 1 (1). В решающий раунд выйдут две лучшие команды.-0-

Фото ФИБА