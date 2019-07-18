Женская сборная Беларуси по хоккею на траве (U-21) сыграла вничью с Англией на ЧЕ в Валенсии и не прошла в полуфинал

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве (U-21) сыграла вничью с Англией - 2:2 в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы в Испании (Валенсия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победа в этом матче позволяла подопечным Павла Габриневского рассчитывать на выход в полуфинал. Однако англичанки к концу третьего периода вели - 2:0.

Белоруски на заключительном отрезке игры смогли сравнять счет - 2:2. Авторами голов стали Карина Мигунова и Диана Батюкова. Перед финальной сиреной белорусская команда имела шанс выйти вперед, но не смогла реализовать выгодный момент, не попав в пустые ворота.

По итогам выступлений в группе В сборная Беларуси потерпела одно поражение от Германии (1:4) и дважды сыграла вничью с Бельгией (1:1) и Англией (2:2).

По мнению председателя Белорусской федерации хоккея на траве Александра Екименко, в топ-дивизионе перспективная молодежь показала хороший результат. "Поколение, которое собрано в этой молодежной сборной, очень талантливое. Конечно, нам сложно конкурировать с такими грандами, с которыми мы оказались в одной группе, но девушек нельзя упрекнуть в отсутствии желания бороться. Они провели матчи высокого уровня, проиграв всего однажды. Уверен, в будущем им по силам решить задачи для участия в летних Олимпийских играх", - рассказал председатель БФХТ.

Сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит выступление на турнире в Валенсии в борьбе за седьмое место с командами Ирландии и Франции. В полуфинале континентального форума сыграют сборные Нидерландов и Испании из группы А, а также Германии и Бельгии из группы В.-0-

Фото Европейской федерации хоккея на траве