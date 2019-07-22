Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперников по квалификации ЧЕ 2021 года

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мюнхене состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года по баскетболу среди женских команд. Сборная Беларуси в квалификации сыграет в группе F с Польшей и Великобританией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего за право сыграть в финальной части континентального форума, который пройдет в июне-июле 2021 года во Франции и Испании, будут бороться 33 сборные. Команды разбиты на девять отборочных групп по три и четыре в каждой. Победители выйдут в решающую стадию турнира, а пять сборных, которые займут вторые места, также получат право сыграть в чемпионате. Как отметили в Белорусской федерации баскетбола, при определении пяти дружин не будут учитываться результаты с участием команд, которые займут в группах четвертые места.

Матчи квалификации пройдут 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020 года и 31 января - 8 февраля 2021 года.

На чемпионате Европы 2019 года женская сборная Беларуси заняла 13-е место. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2007 году, когда вышла на третье место.

Мужская сборная Беларуси по баскетболу в случае выхода из первого раунда квалификации сыграет в группе С вместе с командами Чехии, Бельгии и Литвы.-0-