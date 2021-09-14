Женская сборная Беларуси по футболу начала подготовку к старту квалификации ЧМ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси начали подготовку к стартовому матчу отборочного турнира чемпионата мира 2023 года против команды Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусок Юрий Малеев вызвал на сбор в Минске 22 футболистки: вратари - Наталья Воскобович ("Звезда-2005", Пермь, Россия), Екатерина Миклашевич ("Локомотив", Москва, Россия); защитники - Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Ксения Кубичная, Валерия Богдан, Анна Красикова (все - "Минск"), Юлия Слесарчик ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия); полузащитники - Вита Николаенко, Татьяна Маркушевская, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Анастасия Линник, Карина Ольховик (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анастасия Побегайло, Анна Сас (обе - "Минск"), Анастасия Шуппо ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Краснова ("Рязань-ВДВ", Россия), Анна Козюпа ("Сплит", Хорватия); нападающие - Виктория Валюк, Дарья Стежко (обе - "Динамо-БГУФК", Минск).

Свой стартовый матч в квалификационной группе С белоруски проведут 17 сентября на поле минского стадиона "Динамо" против дебютанток отборочного турнира мирового первенства кипрских футболисток. Эта встреча начнется в 18.00, причем вход на трибуны главной спортивной арены свободный. В этот же день один из фаворитов этой группы вице-чемпион планеты сборная Нидерландов примет в Гронингене команду Чехии. В группе С также сыграет сборная Исландии.

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямые пропуска в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, в котором впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. Обладательницами бронзовых наград стали шведки, победившие в матче за 3-е место англичанок со счетом 2:1.-0-