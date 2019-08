Спорт Женская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Англии на ЧЕ в Антверпене Во время матча. Фото Европейской федерации хоккея на траве 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла команде Англии на чемпионате Европы, который проходит в бельгийском Антверпене, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белоруски трижды поразили ворота британок, но не смогли победить. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу команды Англии. Теперь белорусские хоккеистки проведут встречи за 5-8 места. Ранее сборная Беларуси проиграла Германии (0:13) и Ирландии (0:11). Итоговое положение: Англия - 7 очков, Германия - 5, Ирландия - 4, Беларусь - 0. Завершится чемпионат Европы 25 августа. Победитель получит право на участие в Олимпийских играх 2020 года.-0- Фото Европейской федерации хоккея на траве

