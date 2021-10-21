21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в квалификации к Кубку мира. В первом поединке турнира была обыграна сборная России со счетом 7:1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

В составе белорусской сборной, которая впервые принимает участие в столь значимом турнире, отличились Крестина Попкова, оформившая в итоге дубль. Хет-трик на счету Дарьи Белоусовой. Также по разу поразили ворота соперниц Светлана Богушевич и Ульяна Косабуцкая. Гол престижа в составе сборной России записала на себя Юлия Сартакова.

Победитель белорусско-российского противоборства сыграет в полуфинале против победителя пары Ирландия-Франция.

Квалификация к Кубку мира проходит 21-24 октября в Пизе (Италия). В соревнованиях принимают участие 3 команды из чемпионата Европы высшего дивизиона - Ирландия, Италия, Шотландия, а также пять лучших дружин из чемпионата Европы второго дивизиона - Беларусь, Польша, Уэльс, Франция и Россия.

Квалифицируется на Кубок мира лишь победитель данных состязаний. -0-