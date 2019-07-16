Женская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Бельгией на ЧЕ (U-21) в Испании

Во время матча. Фото Европейской федерации хоккея на траве

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью (1:1) с Бельгией на чемпионате Европы до 21 года в испанской Валенсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бельгийки вышли вперед под занавес второго периода встречи - 1:0.

Сделать счет равным белорускам удалось после розыгрыша штрафного углового на исходе матча. Точным броском на 60-й минуте отметилась игрок ХК "Минск" Карина Мигунова.

Ранее команда под руководством Павла Габриневского уступила Германии - 1:4, а третий матч в группе В проведет 18 июля с Англией. Поединок станет определяющим в борьбе за выход в следующий раунд турнира.

Две лучшие команды из группы В выйдут в полуфинал молодежного чемпионата Европы.-0-

Фото Европейской федерации хоккея на траве