Женская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Бельгией на ЧЕ (U-21) в Испании

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью (1:1) с Бельгией на чемпионате Европы до 21 года в испанской Валенсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Бельгийки вышли вперед под занавес второго периода встречи - 1:0.
Сделать счет равным белорускам удалось после розыгрыша штрафного углового на исходе матча. Точным броском на 60-й минуте отметилась игрок ХК "Минск" Карина Мигунова.
Ранее команда под руководством Павла Габриневского уступила Германии - 1:4, а третий матч в группе В проведет 18 июля с Англией. Поединок станет определяющим в борьбе за выход в следующий раунд турнира.
Две лучшие команды из группы В выйдут в полуфинал молодежного чемпионата Европы.-0-
Фото Европейской федерации хоккея на траве
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