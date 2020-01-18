Женская сборная Беларуси по индор-хоккею проведет два товарищеских матча с Канадой

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская национальная команда Беларуси по индор-хоккею сыграет против сборной Канады. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Белорусской федерации хоккея на траве Екатерина Духович.

Две товарищеские встречи против сборной Канады будут сыграны 20 и 21 января. "Матчи против такой команды станут отличной подготовкой к домашнему чемпионату Европы, - отметила Екатерина Духович. - Команда Канады прибыла 17 января и будет находиться в Минске по 25 января. В ее плане - матчи с нашей сборной, с командой Украины и белорусскими клубами: "Минском", "Ритмом" и "Викторией".

Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд пройдет 24-26 января в минском Дворце спорта. В нем примут участие 8 лучших команд континента: Австрия, Беларусь, Бельгия, Германия, Нидерланды, Украина, Чехия и Швейцария. На первенствах 2016 и 2018 годов белорусская женская национальная команда стала бронзовым призером.-0-