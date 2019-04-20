Женская сборная Беларуси по керлингу вышла в дивизион В чемпионата Европы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по керлингу заняла первое место в дивизионе С чемпионата Европы, который прошел в румынском Брашове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

В ходе группового этапа команда в составе Алины Павлючик (скип-капитан), Сюзанны Ивашиной, Арины Свержинской, Маргариты Дешук, Натальи Свержинской, Александра Орлова (тренер) одержала шесть побед в семи матчах, попав напрямую в финал. В матче за золото против опытной сборной Словакии наша команда сумела выйти из непростой ситуации и выиграть в самой концовке игры со счетом 8:6.

Фото Белорусской федерации керлинга

Этот успех позволил белорускам вернуться в дивизион B чемпионата Европы, который пройдет в ноябре текущего года в шведском городе Хельсингборге.-0-