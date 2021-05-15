Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к ЧЕ-2021

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к чемпионату Европы-2021. В заключительном матче группового турнира подопечные Дениса Матвеева разобрались с дружиной Швейцарии - 3:0 (25:20, 25:12, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Будучи уже в ранге участниц финальной части континентального форума 2021 года, белоруски не стали сбавлять обороты и в зрелищном поединке смогли победить перспективную дружину из альпийской страны. Впрочем, поначалу они были в роли отыгрывающихся. Но в итоге хозяйки площадки подавили соперниц массированной атакой, в которой солировала Анастасия Лопато в роли связующей. Еще одна пасующая белорусок Анастасия Кононович благодаря своим мощным подачам также принесла много пользы команде. В атаке отметим Анастасию Гарелик, набравшую в сумме 17 очков. Второй по результативности в белорусской дружине стала Анна Давыскиба - 11 очков. Команда Дениса Матвеева не только диктовала свои условия в атакующем плане, но и успешно действовала на приеме и на блоке.

Итоговое расположение команд в группе А таково: Беларусь - 4 выигрыша, 12 очков. Швейцария - 2 (5), Эстония - 0 (1).-0-