9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к чемпионату Европы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер национальной команды Петр Хилько.

Сезон для одной из самых успешных дружин в игровых видах спорта начался с выступления в золотой Евролиге, в которой белорусские волейболистки заняли третье место. После отдыха лучшие игроки вновь собрались на базе брестского Дворца спорта "Виктория". В составе - все сильнейшие. В августе к сборной Беларуси присоединятся Анна Климец и Вера Костючик из екатеринбургской "Уралочки". Из потерь - блокирующая Анжелика Борисевич, которая восстанавливается после травмы, завершила карьеру ведущая пасующая Ольга Пальчевская, не выступит на чемпионате Европы и одна из самых талантливых игроков последних лет Анна Гришкевич, которая планирует уйти в декретный отпуск. В составе нападающую призвана заменить Ильина Ильюта.

В Бресте белорусские волейболистки будут заниматься до 19 июля, после отправятся в Польшу, где 20 и 21 июля сыграют со сборной этой страны и Чехией. С 1 по 5 августа команда под руководством Петра Хилько сыграет в Греции, а с 6 августа продолжит тренировки в Барановичах. Заключительной проверкой сил станет турнир в Запорожье, после чего 21 августа сборная отправится в Братиславу.

На чемпионате Европы в группе D белоруски 23 августа сыграют с Россией, 25 августа - с Испанией, на следующий день встретятся со Словакией, 28 августа проведут матч с Германией, а завершат групповой этап поединком со Швейцарией 29 августа.

Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым в истории. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.-0-