Женская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отбору на ЧЕ-2021

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отбору на чемпионат Европы 2021 года. Турнир с 18 по 23 августа пройдет в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

На стартовый сбор главный тренер дружины Денис Матвеев вызвал следующих игроков: связующие - Анастасия Кононович, Анастасия Лопато, Анна Князева и Ирина Филистович. Блокирующие - Анна Калиновская, Юлия Минюк, Алена Лозюк, Анжелика Борисевич, Надежда Столяр, Дарья Володько, Надежда Владыко и Анастасия Шупенева. Доигровщицы - Анна Давыскиба, Надежда Смирнова и Татьяна Маркевич. Либеро - Алена Федоринчик, Ольга Павлюковская и Виктория Панасенко.

Тренировки на базе ФОК "Тихиничи" начнутся с 1 июля. Екатерина Сокольчик, Вера Костючик, Анастасия Гарелик и Анна Климец присоединятся к команде со второго сбора из-за занятости в своих клубах. Второй сбор запланирован на конец июля.-0-