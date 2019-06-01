Женская сборная Беларуси по волейболу победила Испанию в домашнем матче Евролиги

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Испании со счетом 3:1 (17:25, 25:13, 25:8, 27:25) в домашнем матче золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После побед над Азербайджаном (3:2) и Финляндией (3:0) подопечные Петра Хилько встретились на площадке "Чижовка-Арены" с лидером группы С.
Сборная Испании старалась подтвердить статус фаворита. С первых розыгрышей гостьи уверенно действовали в атаке по линии. Тренерский штаб сборной Беларуси внес коррективы в стартовый состав, заменив основную пасующую Анастасию Шаш и принимающих Екатерину Сокольчик и Татьяну Маркевич. В итоге белорускам удалось изменить ход встречи. На подаче Анны Калиновской хозяева площадки перехватили инициативу и сравняли счет по партиям.
Решающим стал четвертый сет, в котором подопечные Петра Хилько уверенно сыграли на блоке и на приеме мяча - 27:25. Наиболее результативными игроками у белорусок стали Екатерина Сокольчик (16 очков) и Анастасия Гарелик (14 очков).
В четвертом туре золотой Евролиги женская сборная Беларуси сыграет на выезде 8 июня с Азербайджаном.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.337 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN