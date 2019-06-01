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Женская сборная Беларуси по волейболу победила Испанию в домашнем матче Евролиги

Спорт 01.06.2019 | 18:45
Фото Белорусской федерации волейбола
Фото Белорусской федерации волейбола

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Испании со счетом 3:1 (17:25, 25:13, 25:8, 27:25) в домашнем матче золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После побед над Азербайджаном (3:2) и Финляндией (3:0) подопечные Петра Хилько встретились на площадке "Чижовка-Арены" с лидером группы С.

Сборная Испании старалась подтвердить статус фаворита. С первых розыгрышей гостьи уверенно действовали в атаке по линии. Тренерский штаб сборной Беларуси внес коррективы в стартовый состав, заменив основную пасующую Анастасию Шаш и принимающих Екатерину Сокольчик и Татьяну Маркевич. В итоге белорускам удалось изменить ход встречи. На подаче Анны Калиновской хозяева площадки перехватили инициативу и сравняли счет по партиям.

Решающим стал четвертый сет, в котором подопечные Петра Хилько уверенно сыграли на блоке и на приеме мяча - 27:25. Наиболее результативными игроками у белорусок стали Екатерина Сокольчик (16 очков) и Анастасия Гарелик (14 очков).

В четвертом туре золотой Евролиги женская сборная Беларуси сыграет на выезде 8 июня с Азербайджаном.-0-

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Теги
Беларусь, волейбол, женщины, Испания, турнир
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