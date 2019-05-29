Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла у Финляндии в Евролиге

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу одержала победу на домашней площадке над Финляндией со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:17) в элитном, золотом, дивизионе Евролиге, передает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии финские волейболистки, которые хорошо знакомы с тактикой игры белорусок по прежним встречам, навязали борьбу. И лишь в концовке сета подопечные Петра Хилько забили важные мячи. Далее хозяева площадки успешно атаковали и не позволили гостям перехватить инициативу. Самыми результативными игроками в сборной Беларуси стали Анастасия Гарелик (11 очков) и Екатерина Сокольчик (18 очков).

В другом матче группы С волейболистки Испании обыграли в гостях Азербайджан - 3:0

В первом туре белорусские волейболистки обыграли Азербайджан - 3:2, в третьей игре Евролиги на площадке "Чижовка-Арены" белоруски примут соперниц из Испании.

Турнирное положение: Испания - 6 очков (2 матча), Беларусь - 5 (2), Азербайджан - 1 (2), Финляндия - 0 (2).-0-