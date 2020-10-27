Женская сборная Беларуси сыграет с футболистками Северной Ирландии в квалификации чемпионата Европы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси сегодня примут команду Северной Ирландии в очередном отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вход на встречу, которая начнется в 19.00 на поле минского стадиона "Динамо", свободный. Этот поединок будет судить бригада испанских арбитров, которую возглавит Сулема Гонсалес. Ее ассистентами станут Росио Пуэнте Пино и Рита Кабаньеро Момпо, резервный рефери - Елена Пелаес Арнильяс. Подопечные Юрия Малеева 21 октября должны были сыграть в гостях у лидеров группы норвежек, но в связи с эпидемиологической ситуацией матч был перенесен на следующий год.

Сегодняшний поединок для сборной Беларуси будет пятым в квалификационной группе С. До этого она дважды обыграла аутсайдера турнира команду Фарерских островов - 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также на своем поле потерпела два поражения: от Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Сегодня же футболистки Уэльса в Кардиффе сыграют с норвежской сборной.

Сейчас положение в группе С таково: Норвегия - 15 очков (5 матчей), Уэльс - 11 (6), Беларусь - 6 (4), Северная Ирландия - 5 (5), Фарерские острова - 0 (6).

В этом году белоруски еще должны провести две выездные встречи - 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители 9 квалификационных групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют остальные 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-