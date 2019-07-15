Женская сборная Беларуси (U-21) по хоккею на траве проиграла Германии на старте ЧЕ в Валенсии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси (U-21) по хоккею на траве проиграла Германии со счетом 4:1 на старте чемпионата Европы в Валенсии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперницы команды Павла Габриневского старались грамотно действовать в защите, но пропустили со стандартных положений. При счете 0:2 белоруски успешно разыграли штрафной угловой. Автором гола стала игрок смолевичской "Виктории" Диана Батюкова - 1:2. Сборная Германии превосходила в физических кондициях и под занавес встречи еще дважды поразили ворота Алены Бовтко.

В группе Б сильнейшего дивизиона чемпионата Европы "молодежка" также сыграет с Бельгией (16 июля) и Англией (18 июля).

"Задача в столь сильной компании участников - остаться в дивизионе, - отметил председатель федерации Александр Екименко. - Мы понимаем, насколько высок уровень соперниц, но белорусским хоккеисткам по силам сыграть лучше. За последние годы федерация очень много внимания уделяет детским секциям, где развивается хоккей на траве. В итоге наша молодежь уже в элите и старается противостоять Германии, у которой только занимающихся этим видом 200 тыс. Мы стараемся не уступать если не количеством, то качеством, поддерживаем спортшколы, которые совсем недавно получили 350 клюшек, 12 комплектов вратарской амуниции для занятий хоккеем на траве", - рассказал он.

Молодежный чемпионат Европы по хоккею на траве завершится в Испании 21 июля.-0-

Фото Европейской федерации хоккея на траве