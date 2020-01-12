Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова показали итоговый результат 3 мин. 05,47 сек. Победили голландки – 2 мин. 57,98 сек., серебро у россиянок – 2 мин. 59,04 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин белорусы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк и Егор Доморацкий заняли 5-е место, финишировав со временем 3 мин. 49,78 сек. Сильнейшими тут стали команды Нидерландов, России и Норвегии. Аналогичную позицию в итоговом протоколе в мужских стартах на 1000м занял Игнат Головатюк.

В стартах на 1000м у женщин Анна Нифонтова заняла 13-е место, а Евгения Воробьева – 20-е. В масс-старте у женщин Татьяна Михайлова заняла 13-ю позицию в итоговом протоколе, а Егор Доморацкий стал 15-м в этом же виде програмы среди мужчин. -0-