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12 января 2020, 23:35

Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова показали итоговый результат 3 мин. 05,47 сек. Победили голландки – 2 мин. 57,98 сек., серебро у россиянок – 2 мин. 59,04 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин белорусы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк и Егор Доморацкий заняли 5-е место, финишировав со временем 3 мин. 49,78 сек. Сильнейшими тут стали команды Нидерландов, России и Норвегии. Аналогичную позицию в итоговом протоколе в мужских стартах на 1000м занял Игнат Головатюк. 

В стартах на 1000м у женщин Анна Нифонтова заняла 13-е место, а Евгения Воробьева – 20-е. В масс-старте у женщин Татьяна Михайлова заняла 13-ю позицию в итоговом протоколе, а Егор Доморацкий стал 15-м в этом же виде програмы среди  мужчин. -0-

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