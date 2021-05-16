Женская сборная Беларуси выиграла бронзу на командном ЧЕ по спортивной ходьбе в Чехии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла бронзу на командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе в Подебрадах (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсменки Надежда Дорожук, Анастасия Родькина и Анастасия Яцевич выиграли бронзовые награды на дистанции 35 км. Командная борьба велась с учетом результатов трех спортсменок в личном зачете. В итоге Надежда Дорожук заняла пятое место с личным рекордом - 2 ч. 52 мин. 59 сек., Анастасия Родькина финишировала шестой, также обновив личное достижение - 2 ч. 55 мин. 07 сек., Анастасия Яцевич стала двенадцатой, показав свой лучший результат в сезоне - 2 ч. 58 мин. 01 сек. Такие результаты принесли белорусской дружине 23 очка.
Первенствовали на данной дистанции спортсменки Италии. Им в зачет пошли результаты Элеоноры Джорджи (2-е место), Лидии Барчеллы (3-е место) и Федерики Куриацци (8-е место) - 13 пунктов. Второе место у команды Греции (Антигони Дрисбиоти (1-е место), Кириаки Фильтисаку (7-е место) и Христина Пападополу (10-е место)) - 18 очков.
В стартах юниорок (U-20) на 10 км белоруска Елизавета Гришкевич заняла шестое место с результатом 47 мин. 37 сек. Победу праздновала чешская спортсменка Элишка Мартинкова - 45 мин. 46 сек. Адриана Вивейрос из Португалии завоевала серебро - 47 мин. 01 сек. Бронзовая медаль обрела французскую прописку благодаря Маэль Бир-Эслуис - 47 мин. 05 мин.-0-