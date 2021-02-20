Женская сборная Беларуси заняла четвертое место в эстафете на ЧМ по биатлону

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла четвертое место в женской эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина уступили победительницам 28,8 сек., обойдясь без штрафных кругов, но затратив восемь дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени на стрельбище.

Первое место заняли представительницы Норвегии. Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Марте Олсбю-Ройселанн преодолели дистанцию гонки за 1 час 10 мин. 39 сек. Скандинавки обошлись без штрафных кругов, затратив 11 дополнительных патронов.

На второй позиции - спортсменки из команды Германии. Ваенсса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрманн и Франциска Пройс отстали от победительниц на 8,8 сек. Обойдясь без штрафных кругов, они затратили пять дополнительных патронов на стрельбище. Третье место у стреляющих лыжниц Украины. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидргушная финишировали через 9,2 сек. после чемпионок мира без штрафных кругов, но затратив семь дополнительных патронов.-0-