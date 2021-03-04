Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете на стартовавшем сегодня в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) восьмом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина преодолели дистанцию гонки 4х6 км с отставанием от победительниц на 1,2 сек. (0 промахов + 9 дополнительных патронов). На первой позиции завершили гонку спортсменки из команды Швеции. Мона Брурссон, Анна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг продемонстрировали итоговое время 1 ч. 03 мин. 26,6 сек. (0+6). Третье место заняли стреляющие лыжницы из Франции. Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлое Шевалье и Жюли Симон отстали от победительниц на 27,8 сек. (1+8).

Завтра, 5 марта, станут известны победители и призеры в мужской эстафете.-0-