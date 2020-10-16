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16 октября 2020, 21:34

Женская сборная БГПУ стала серебряным призером студенческой футбольной лиги

Фото БГПУ
Фото БГПУ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная БГПУ - серебряный призер республиканской студенческой футбольной лиги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Соревнования республиканской студенческой футбольной лиги 2020 года среди женских команд прошли с 12 по 16 октября на стадионах БГПУ и БГАТУ. "На групповом этапе сборная команда БГПУ не испытала проблем и поочередно уверенно обыграла соперниц из БНТУ, БелГУТ и БГУ, забив 18 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности. Это позволило нашей команде занять первое место в группе и в следующей стадии турнира получить соперника немного слабее", - рассказали в пресс-службе.

В полуфинальном матче подопечные тренера Сергея Треско встречались с командой ГрГУ. Перед игрой ощущалось волнение со стороны обеих команд, ведь на кону стоял выход в финал. "Исключив ошибки и проявив на поле характер и волю к победе, наши футболистки обыграли соперника со счетом 2:0 и заслуженно шагнули в главный матч турнира. Судьба бронзовых медалей решилась только в серии послематчевых пенальти, в которой девушки из Гродно были сильнее соперниц из БГУ", - отметили в вузе.

Как и последние несколько лет, турнирная таблица свела в финале сборные команды БГПУ и БГУФК. "Матч получился действительно достойным финальной встречи: много борьбы, красивых комбинаций, ударов и спасений вратарей. Поддержать нашу команду приехал ректор БГПУ Александр Жук. Но, к большому сожалению болельщиков, девушки из университета физической культуры и в этом году оказались сильнее со счетом 4:2", - добавили в пресс-службе.

Помимо серебряных медалей сборная БГПУ получила и личную награду от организаторов соревнований - лучшим защитником турнира признана Анна Кашинская.-0-

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