Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве стала олимпийским чемпионом

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче нидерландские хоккеистки обыграли соперниц из Аргентины с результатом 3:1. Бронзовые награды выиграли спортсменки Великобритании, которые одержали волевую викторию над командой Индии - 4:3. После первого тайма британки уступали со счетом 2:3, а во второй половине встречи сумели дважды поразить ворота соперниц и добыли бронзу. На Олимпиаде в Рио чемпионками стали британки, серебро завоевали спортсменки Нидерландов, а бронзу - немецкие хоккеистки.

Вчера в решающем поединке за чемпионский титул у мужчин бельгийцы в упорнейшей борьбе лишь в серии послематчевых буллитов одолели соперников из Австралии. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии буллитов удача была на стороне европейской команды - 3:2. В финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро бельгийцы уступили команде Аргентины. В игре за бронзовые медали хоккеисты Индии оказались сильнее сборной Германии - 5:4.-0-