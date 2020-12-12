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12 декабря 2020, 15:11

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавские биатлонистки преодолели дистанцию за 1 ч. 08 мин. 04 сек. На второй позиции завершили гонку спортсменки из команды Франции (отставание 24,5 сек.). Третье место у стреляющих лыжниц Швеции (отставание 32,5 сек.). Белорусская команда заняла 10-е место в эстафете. Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена Кручинкина и Анна Сола уступили победительницам гонки 2 мин. 18,1 сек.

В вечерней части второго дня состязаний состоится мужская гонка преследования на 12,5 км, в которой примут участие белорусские спортсмены Антон Смольский (24-й стартовый номер), Сергей Бочарников (54-й) и Роман Елетнов (55-й).

Завершится 3-й этап Кубка мира в Хохфильцене 13 декабря гонкой преследования у женщин и эстафетой у мужчин.-0-

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