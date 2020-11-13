Женская сборная по мини-футболу БГПУ стала серебряным призером Республиканской универсиады - 2020

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по мини-футболу Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка стала серебряным призером Республиканской универсиады - 2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Финальные соревнования Республиканской универсиады по мини-футболу среди женских команд прошли с 9 по 13 ноября в спорткомплексе БГУФК. У сборной команды БГПУ на этот турнир была только одна задача - отстоять звание чемпиона универсиады 2019 года.

"Соперником наших девушек по финальной игре, как и в 2019 году, стала сборная команда Белорусского государственного университета физической культуры, - рассказали в пресс-службе. - К большому сожалению, к концу первого тайма команда БГУФК смогла оторваться в счете на 2 мяча. Наши девушки очень мужественно сражались и приложили все усилия для того, чтобы отыграться, но мяч никак не хотел идти в ворота соперниц. Итог - поражение со счетом 4:1 и 2-е место в Республиканской универсиаде - 2020 в состязаниях по мини-футболу среди женских команд".

Помимо серебряных медалей сборная БГПУ была удостоена награды и в специальной номинации от организаторов соревнований: лучшим вратарем турнира была признана Камилла Буткевич.-0-