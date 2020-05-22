Женский баскетбольный чемпионат Беларуси завершен, финиш мужского - в сентябре

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский чемпионат Беларуси по баскетболу завершен досрочно. Мужское первенство будет доиграно в сентябре. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома Белорусской федерации баскетбола в соответствии с рекомендациями Минспорта, Минздрава и ФИБА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, итоговые места женских команд распределены в соответствии с позициями, занятыми по итогам второго этапа первенства. Чемпионками Беларуси в четвертый раз подряд и шестой в истории стали баскетболистки "Цмокi-Мiнск", серебро у "Горизонта", бронзовые медали у гродненской "Олимпии".

Что касается состязаний мужских команд, то решающий этап - "Финал четырех" - запланировано провести в сентябре 2020 года. За награды будут бороться "Цмокi-Мiнск", могилевский "Борисфен", "Гродно-93" и витебский "Рубон".

В прошлом сезоне свой 11-й кряду чемпионский титул завоевали столичные "Цмокi", обладателями серебра стали баскетболисты "Борисфена", бронза у резервного состава "драконов".-0-