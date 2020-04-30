Женский чемпионат Беларуси по футболу откроется матчем дебютантов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске откроется 29-й женский чемпионат Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке нового первенства встретятся дебютанты турнира - юниорская сборная Беларуси (U-19) и столичная команда "Динамо-БГУФК", которую тренирует наставник женской национальной сборной Юрий Малеев.

Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки "Минска" в первый майский день примут на своем поле могилевский "Днепр". Заключительные поединки стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная "Зорка-БДУ" сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский "Неман" в Бобруйске встретится с футболистками "Бобруйчанки".

Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт, поскольку несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Нынешний женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск". Больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (6), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).-0-