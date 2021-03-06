Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 20 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" провела жеребьевку женского чемпионата Беларуси 2021 года, который начнется 20 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" в стартовом туре примут на своем поле спортсменок "Бобруйчанки". В столичном дерби серебряные призеры прошлого первенства футболистки "Минска" встретятся с "Зоркай-БДУ". Обладатель бронзовых наград гродненский "Неман" сыграет у себя дома с новичком турнира "Витебском". Еще один дебютант сборная Гомельской области в Могилеве будет соперничать с местным "Днепром". Юниорская сборная Беларуси (U-19) примет в Минске брестское "Динамо".

Расклад второго тура, матчи которого состоятся 26-28 марта: "Динамо-БГУФК" - Беларусь (U-19), "Бобруйчанка" - "Минск", "Витебск" - "Зорка-БДУ", Гомельская область - "Неман", "Динамо" (Брест) - "Днепр".

10 участников юбилейного, 30-го женского чемпионата Беларуси проведут трехкруговой турнир, который завершится в середине ноября.

Самым титулованным клубом является "Бобруйчанка", которая 12 раз становилась чемпионом страны. Футболистки "Минска" семь раз брали золото, у витебского "Университета" шесть титулов, в активе могилевской "Надежды" два золота, по разу первыми были брестская "Виктория" и столичное "Динамо-БГУФК".-0-