23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский чемпионат Беларуси по футболу стартует 30 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально планировалось начать женское первенство 16 апреля, но затем АБФФ решила отложить старт в связи с тем, что несколько футболисток, участвующих в турнире, контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Таким образом, в первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки "Минска" примут на своем поле могилевский "Днепр". Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная "Зорка-БДУ" первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский "Неман" сыграет на выезде с футболистками "Бобруйчанки". Кроме того, столичная команда "Динамо-БГУФК" примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск", а больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (шесть раз), могилевской "Надежды" (два) и брестской "Виктории" (один).-0-