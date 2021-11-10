Женский ЧМ по боксу отложен до марта 2022 года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по боксу среди женщин перенесен на март 2022 года из-за ковидных ограничений. Такая информация содержится на официальном сайте Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к этому турниру и будут расстроены. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон является приоритетом, поэтому мы не можем пойти на риск и проводить турнир", - прокомментировал решение президент AIBA Умар Кремлев.

Состязания должны были пройти 6-19 декабря 2021 года в Стамбуле.

Ранее было принято решение увеличить число весовых категорий в женском боксе с 10 до 12.

Впервые в истории чемпионатов мира, как и на мужском планетарном форуме в Сербии, победительницы турнира получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., а бронзовые - по $25 тыс.-0-