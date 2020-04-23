Женский футбольный чемпионат Европы перенесен на 2022 год

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по футболу среди женских команд перенесен на 2022 год. Такое решение принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прошедшем сегодня в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Первоначально турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год.

Женская сборная Беларуси, которую тренирует Юрий Малеев, свой очередной отборочный матч ЧЕ должна была провести 14 апреля в Минске против команды Северной Ирландии. До этого в квалификационной группе С белорусская сборная уверенно победила в Борисове футболисток Фарерских островов - 6:0, а также проиграла командам Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Сейчас положение в этой группе таково: Норвегия - 12 очков (4 матча), Уэльс - 8 (4), Беларусь - 3 (3), Северная Ирландия - 2 (4), Фарерские острова - 0 (3).

Исполком УЕФА на сегодняшнем заседании рекомендовал странам доиграть внутренние чемпионаты, кубковые турниры, чтобы путевки в еврокубки были распределены по спортивному принципу.-0-