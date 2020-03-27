Женский футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за мужским футбольным сезоном свои соревнования откроют женские команды: 29 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В воскресенье в 14.00 на поле ФК "Минск" выйдут его хозяйки - чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" - и их извечные соперницы из еще одного столичного клуба "Зорка-БДУ". Эти команды больше всех становились обладателями Суперкубка Беларуси: в активе "Минска" пять трофеев (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), у "студенток" - три (2010, 2013, 2017). Вход на воскресный поединок свободный.

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси начнется в середине апреля. В прошлом году свое седьмое подряд золото национального первенства завоевали футболистки "Минска", серебряными призерами стали спортсменки "Зоркi-БДУ", бронзовые медали в активе гродненского "Немана".-0-