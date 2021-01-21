Женской гонкой на 15 км в Антхольце начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой этап Кубка мира по биатлону начинается сегодня в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первыми на старт выйдут женщины, которым предстоит определить победительницу в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами (начало в 16.15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В ней примут участие четыре белорусские биатлонистки: Ирина Кривко (5-й стартовый номер), Динара Алимбекова (28), Елена Кручинкина (42), Анна Сола (73). Лидер общего зачета норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн уйдет на дистанцию под восьмым номером. Всего в стартовый протокол внесены имена 96 спортсменок. После шести кубковых этапов лучшая из представительниц Беларуси Динара Алимбекова занимает седьмое место, набрав 412 очков. На прошлых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три белорусские биатлонистки: Елена Кручинкина - 195 (24-е место в общем зачете), Ирина Кривко - 97 (36) и Анна Сола - 81 (40). В зачете Кубке наций впереди команда Швеции - 4303 балла, на второй позиции Норвегия - 4207, третье место занимает Франция - 4198. Сборная Беларуси находится на 6-м месте, имея 3660 очков. В личном зачете мужчин лидируют норвежцы: Йоханнес Бё - 618 баллов, Стурла Холм Легрейд - 564, Тарьей Бё - 511. Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 26-е место (160 очков), у Антона Смольского 31-я позиция (114), Роман Елетнов на 42-й строке (69), Максим Воробей находится на 47-м месте (39). В зачете Кубка наций впереди Норвегия - 4714, у биатлонистов Франции 4146 баллов, третьей идет Германия - 4040. У сборной Беларуси 3165 очков и 8-е место. В программе седьмого этапа Кубка планеты еще пять стартов: 22 января - мужская индивидуальная гонка на 20 км, 23 января - женский масс-старт на 12,5 км, мужская эстафета 4х7,5 км, 24 января - женская эстафета 4х6 км, мужской масс-старт на 15 км.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!