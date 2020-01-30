Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Минспорта

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской сборной Беларуси по индор-хоккею вручены награды Министерства спорта и туризма за победу на чемпионате Европы в Минске. Чествование состоялось с участием главы ведомства Сергея Ковальчука, председателя Белорусской федерации хоккея на траве Александра Екименко и руководителя наблюдательного совета БФХТ Валерия Иванова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Министр поздравил игроков и тренеров с достигнутым результатом. "Восемь лучших команд Европы приехали в Беларусь, чтобы не просто бороться за награды, а побеждать, - отметил Сергей Ковальчук. - Но вы проявили в финальном матче громадное терпение, упорство и целеустремленность. Желаю, чтобы этот успех стал точкой для дальнейшего роста и у вас в будущем была не одна победа на самых престижных соревнованиях".
ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд проходил во Дворце спорта с 24 по 26 января. Сборная Беларуси, обыграв главных фаворитов турнира команду Нидерландов, впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата.-0-
Фото Министерства спорта и туризма