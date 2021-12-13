Жеребьевка 1/8 финала футбольной ЛЧ будет проведена заново

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов будет проведена заново из-за ошибки организаторов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

УЕФА выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.

Ранее в пару к испанскому "Вильярреалу" организаторы случайно вытащили шар с клубом "Манчестер Юнайтед". Команды играли в одной группе и поэтому не могли встретиться вновь по правилам. Кроме того, во время определения соперника для "Атлетико" организаторы забыли положить в корзину шар с ФК "Манчестер Юнайтед".-0-