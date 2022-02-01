Жеребьевка олимпийского турнира фигуристов пройдет без участия спортсменов

Фото из архива
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка олимпийского турнира по фигурному катанию из-за коронавирусных проблем пройдет без участия спортсменов, сообщил ТАСС вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.
По его словам, на жеребьевке смогут присутствовать по два представителя команд, а также представители СМИ.
В олимпийском турнире по фигурному катанию Беларусь представят Константин Милюков и Виктория Сафонова. Соревнования фигуристов стартуют 4 февраля, а финишируют 19 февраля на льду пекинского дворца спорта Capital Indoor Stadium.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.-0-